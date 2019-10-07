İvana Sert'ten 15 cm'lik topuk şov
Miss Fashion TV 2019, dün akşam KKTC'de yapıldı. Yarışmayı Ukrayna’dan katılan 1.78 boyundaki İlona Vasko (23) kazandı.
Gecenin en dikkat çeken ismi ise 15 cm’lik topukları olan çizmelerle sahneye çıkan İvana Sert oldu.
Sahnede Ezhel'in "Felaket" şarkısını seslendiren Sert, sosyal medyada çok konuşuldu.
Finalde beş güzel taç giydi…
Girne Rocks Hotel'de gerçekleşen yarışmada birincilik tacını Ukrayna’dan katılan 1.78 boyundaki İlona Vasko (23) taktı. İkinciliği Rusya’dan Anzhelika Serona (21) , üçüncülüğü ise Sırp güzeli Teodora Jankovic (20) kazandı. Ayrıca Slovenya Lara Mlaker (21) Rocks Hotel güzeli, Nijeryalı Wewimo Cythia Harry ise internet güzeli seçildiler.
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