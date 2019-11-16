Ivana Sert: Konservatuvar okudum bestelerim var piyano çalıyorum
Moda dünyasından şarkıcılığa geçiş yaptığında herkesi şaşırtan Ivana Sert, aslında konservatuvar okuduğunu, kendi besteleri olduğunu ve piyano çaldığını açıkladı.
Ivana Sert önceki akşam Eser Yenenler’in talk show programı “EYS Show”a konuk oldu. Ahmet Kaya’nın kült eseri “Kum Gibi”yi seslendirmesiyle gündeme gelen Sert, neden bu şarkıyı seçtiğini şöyle açıkladı: “Bu konuda bana kimse akıl vermedi. Türkiye’ye ilk geldiğim zamanlar duyduğum bir şarkıydı bu. O zamanlardan beri aklımda yer etmişti. Hatta o zamanlar Türkçem olmadığı için, dinler dinlemez şarkının çevirisini yaptırmıştım.” 5 yaşından bu yana müziğin içinde olduğunu söyleyen Ivana Sert, konservatuvar okuduğunu, kendi besteleri olduğunu ve piyano çaldığını açıkladı. Ardından piyanonun başına geçti ve kendi bestesini çaldı.
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