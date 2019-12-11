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11.12.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

İvana Sert ile Tarhan Telli ayrıldı

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İvana Sert ile Tarhan Telli ayrıldı

İvana Sert, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli’yle ilişkisini bitirdi.

Çiftin, dostça yollarını ayırdığı öğrenildi. Telli, geçtiğimiz ay bir röportajında, “Ben aşk adamı değildim ama ona aşık oldum. Bu yaşıma kadar hiçbir beraberliğimde böyle güçlü bir bağlılık olmadı” demişti.

Tarhan Telli ayrılık kararının ardından “İvana yürekli ve güçlü bir kadın. Her şeyden önce bir anne. Ona hayatında başarılar dilerim “ dedi.

İvana Sert: Müzik hayatımda hep vardıSerhat’la Kayıttayız’a konuk olan İvana Sert yeni şarkısı ‘ İmalat Hatası’ , televizyon projeleri , özel hayatı ve hakkında yanlış bilinenler ile ilgili Serhat Tekin’in sorularını yanıtladı.
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