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İvana Sert ile Tarhan Telli ayrıldı
İvana Sert, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli’yle ilişkisini bitirdi.
Çiftin, dostça yollarını ayırdığı öğrenildi. Telli, geçtiğimiz ay bir röportajında, “Ben aşk adamı değildim ama ona aşık oldum. Bu yaşıma kadar hiçbir beraberliğimde böyle güçlü bir bağlılık olmadı” demişti.
Tarhan Telli ayrılık kararının ardından “İvana yürekli ve güçlü bir kadın. Her şeyden önce bir anne. Ona hayatında başarılar dilerim “ dedi.
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