İvana Sert ile Tarhan Telli ayrıldı

Çiftin, dostça yollarını ayırdığı öğrenildi. Telli, geçtiğimiz ay bir röportajında, “Ben aşk adamı değildim ama ona aşık oldum. Bu yaşıma kadar hiçbir beraberliğimde böyle güçlü bir bağlılık olmadı” demişti.

Tarhan Telli ayrılık kararının ardından “İvana yürekli ve güçlü bir kadın. Her şeyden önce bir anne. Ona hayatında başarılar dilerim “ dedi.





