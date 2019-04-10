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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
10.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İtirazı reddedildi!

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
İtirazı reddedildi!

Şarkıcı Sıla Gençoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla 8 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılan Davut Güloğlu’nun itirazı reddedildi.

 

Davut Güloğlu’nun İstinaf Mahkemesi’ne yaptığı itiraz başvurusu reddedildi. İstanbul Bölge Adliyesi 23.Ceza Dairesi kararında, “Eylem doğru olarak nitelendirilmiş, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle sanığın istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir” denildi.

Ne olmuştu?

Sıla Gençoğlu, üç yıl önce Yenikapı’daki Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ne katılmamış ve “Darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum” demişti. Bunun üzerine türkücü Davut Güloğlu’nun katıldığı bir televizyon programında, “S... olsun gitsin” ifadesini kullandığı öne sürülmüştü. Güloğlu’nun bu sözleri üzerine Sıla Gençoğlu, avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Şikayet üzerine Davut Güloğlu’na “basın yoluyla hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Mahkeme, Davut Güloğlu’nun “basın yoluyla hakaret” suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Mahkeme daha sonra bu cezayı 8 bin 500 lira adli para cezasına çevirmişti.

Mahkeme gerekçeli kararında sanık Davut Güloğlu’nun sanatçı olduğu, kendisi sanatçı olan Sıla Gençoğlu’nu hedef alacak biçimde “s… olsun gitsin” şeklinde eyleminin incitici ve küçük düşürücü olduğu belirtilmişti. Gerekçeli kararda, “Davut Güloğlu’nun bu söylemi hakaret suçu tipine uygundur. Sanık bunun yayınlanacağını bilerek öngörerek söylemiştir ve birden çok internet sitesinde duyurulmuştur. Sanık işi, mesleği, toplumdaki sorumluluk taşıyan yeri ve anılan söylemleri, meslektaşı kadın sanatçıya karşı icra etmesi, zararın niteliği göz önüne alındığında alt sınırdan ayrılmak gerektiği benimsenmiştir” denilmişti.

 

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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