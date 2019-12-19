İstikrarlı rüküş Elçin Sangu

Bu kadar güzel olup, asla giyinmeyi bilmemek gerçekten büyük başarı.

Gömlek tek başına bakıldığında gayet güzel ama kombin olarak korkunç.

Keşke yüksek belli pantolon giyip eline clutch alsaydı.

Madem bu deri pantolonda karar kıldı, o taktığı omuz çantası yerine eline güzel bir clutch alıp ayağına da stiletto giyseydi, bu kadar rüküş olmazdı.





