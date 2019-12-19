MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleriİstikrarlı rüküş Elçin Sangu
GeriMagazin İstikrarlı rüküş Elçin Sangu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Gardırop Cadısı - Hande Can
19.12.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

İstikrarlı rüküş Elçin Sangu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstikrarlı rüküş Elçin Sangu

“Atiye”nin galasında karşımıza çıkan Elçin Sangu, istikrarlı rüküşlüğüyle yine gözlerimizi kanattı.

Bu kadar güzel olup, asla giyinmeyi bilmemek gerçekten büyük başarı.
Gömlek tek başına bakıldığında gayet güzel ama kombin olarak korkunç.
Keşke yüksek belli pantolon giyip eline clutch alsaydı.
Madem bu deri pantolonda karar kıldı, o taktığı omuz çantası yerine eline güzel bir clutch alıp ayağına da stiletto giyseydi, bu kadar rüküş olmazdı.

İstikrarlı rüküş Elçin Sangu


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle