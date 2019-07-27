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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.07.2019 - 08:14, Son Güncelleme:

İşte yıldızı parlayanlar

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İşte yıldızı parlayanlar

Pantene Altın Kelebek Ödülleri, bu yıl 46’ncı kez düzenlenecek. Törenin merakla beklenen Pantene Yıldızı Parlayanlar kategorisinde Alina Boz, İlayda Alişan ve Ebru Şahin ödül alacak.

Pantene’in sponsorluğunda 5’inci kez gerçekleşecek heyecanlı törenin merakla beklenen kategorilerinden biri “Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülü”. Ödülün bu yılki sahipleri ise yetenekleri, rol aldıkları işlerdeki başarıları ve kariyerlerinde yaşadıkları dönüşümle adlarından sıkça söz ettiren üç genç oyuncu oldu: Alina Boz, Ebru Şahin ve İlayda Alişan. İşte Pantene Altın Kelebek Özel Jürisi tarafından gelecek vaat eden oyuncular arasından seçilen üç yeteneğin başarı öyküsü...

Alina Boz
Çizgi filmlerde bile ağlayacak kadar duygusal

İşte yıldızı parlayanlar

1998 Moskova doğumlu, Rus bir annenin ve Türk bir babanın kızı olan Alina Boz, “Paramparça” dizisinde canlandırdığı Hazal karakteriyle çıkış yaptı. Dedesiyle beraber tiyatro izlemeye gittiklerinde işin perde arkasını merak eden Boz, bir ajansa yazılıp reklam filmlerinde rol alarak sektöre ilk adımı attı. Çizgi filmlerde bile ağlayacak kadar duygusal olduğunu belirten güzel oyuncu, şimdilerde “Elimi Bırakma” dizisinde başrol oynuyor. Dizi, yakaladığı başarı ile yeni sezonda da ekranlarda olacak. Dalgalı ve bakımlı saçlarıyla beğeni toplayan Alina Boz, 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde yeteneği, ışıltısı ve başarısıyla Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülü’nü alacak.

Ebru Şahin
İlk aşamayı tamamladım kelebek olmaya adım attım

İşte yıldızı parlayanlar

11 yaşından beri lisanslı sporcu olan, ardından reklamlarda oynayarak kariyerini oyunculuğa yönlendiren Ebru Şahin, 1994 yılında İstanbul’da doğdu. “İstanbullu Gelin” dizisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Şahin, “Bu proje benim için bir kozaydı. İlk aşamayı tamamlayarak kelebek olmaya adım attım” diyor. Rol aldığı her projenin hayatındaki yerinin çok önemli olduğunu belirten Şahin, şimdilerde ise “Hercai” dizisinde başrolü üstleniyor. Kıvırcık ve hacimli saçları ile dikkatleri üzerine toplayan Ebru Şahin, 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülü’nü kucaklayacak.

İlayda Alişan
Çukur dizisi hayatını değiştirdi

İşte yıldızı parlayanlar

“Çukur” dizisinde canlandırdığı Akşın karakteriyle hafızalara kazınan İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul’da doğdu. Babasının arkadaşının onu bir ajansa kaydettirmesiyle oyunculuk kariyerine başladı. “Çukur”un hayattaki dönüm noktası olarak tanımlıyor. Başkalarının hayatına dokunmak, en güzel başarı. Tüm kadınların kendi başlarına bir birey olarak, son derece güzel ve farklı olduklarını düşünen Alişan şöyle diyor: “Herkesin farklı bir rengi var. O yüzden sırf kadınların değil, cinsiyet gözetmeksizin tüm insanların kusurları, karakterleri, kişisel değerleri ve dış görünüşlerinin harmanıyla o mutlak güzelliğe sahip olduklarına inanıyorum.” Canlı saçları ile dikkat çeken İlayda Alişan, 46. Altın Kelebek Ödülleri’nde alacağı Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülü ile başarısını taçlandıracak.

 

 

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