Çocuklar Duymasın'ın yeni Havuç'u Baran Erdoğan oldu. Müjdat Gezen Actor Studio Mezunu olan Baran Erdoğan 1986 Ankara doğumlu. Dizinin bu pazar akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan Havuç’u kimin canlandıracağı uzun süredir merak ediliyordu. Oyuncu Baran Erdoğan’ın hayat vereceği Havuç eve gelmeden önce de adından bir hayli söz ettirmişti.

Bir süredir kendisinden haber alınamayan Havuç’a ulaşan Meltem ve Haluk rahat bir nefes alsalar da hiçbir şey gözüktüğü gibi olmayacaktır. Havucun gelmesi ise bambaşka olayların yaşanmasına sebep olacaktır.

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