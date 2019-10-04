Ä°ÅŸte Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmezâ€™in sevgilisi
Mucize Doktor dizisinde otizmli bir doktoru canlandÄ±ran Taner Ã–lmez, son zamanlarÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan isimlerinden biri oldu. Daha Ã¶nce bir dÃ¶neme damga vuran Medcezir dizisinin de kadrosunda yer alan Taner Ã–lmezâ€™in Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili bilgiler merak ediliyor. BaÅŸarÄ±lÄ± sanatÃ§Ä±nÄ±n sevgilisi de dizi takipÃ§ilerinin yakÄ±ndan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± bir isim. Ä°ÅŸte, Ä°ÅŸte Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ã–lmezâ€™in sevgilisi...
Taner Ã–lmez, bir sÃ¼redir kendisi gibi oyuncu olan Ece Ã‡eÅŸmioÄŸlu ile beraber. Ä°liÅŸkilerini gÃ¶zlerden uzak bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rmeyi tercih eden ikili nadir de olsa sosyal medyadan paylaÅŸÄ±mda bulunuyor.
Ece Ã‡eÅŸmioÄŸluâ€™nun hayatÄ±na iliÅŸkin bilgiler
Ece Ã‡eÅŸmioÄŸlu, 26 KasÄ±m 1990 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul'da dÃ¼nyaya geldi. Ã‡ocukluk hayali olan Mimar Sinan Ãœniversitesi Devlet KonservatuvarÄ± Tiyatro BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nden mezun olan gÃ¼zel oyuncu, 2002 yÄ±lÄ±nda "Ã‡ocuklar DuymasÄ±n" dizisiyle oyunculuk hayatÄ±na adÄ±m attÄ±, asÄ±l Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± ise 2006 yÄ±lÄ±nda "Ä°ki Aile" dizisindeki rolÃ¼yle yakaladÄ±. Bu dizide Ceren karakterine hayat veren Ece Ã‡eÅŸmioÄŸlu ardÄ±ndan, "Firar", "Ã–yle Bir GeÃ§er Zaman ki", "YazÄ±n Ã–ykÃ¼sÃ¼", "Kalbim YangÄ±n Yeri" ve "MuhteÅŸem YÃ¼zyÄ±l KÃ¶sem" dizilerindeki performansÄ±yla dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti. 2017 yÄ±lÄ±nda "YÃ¼z YÃ¼ze" dizisinde Zeynep karakterini canlandÄ±ran Ã‡eÅŸmioÄŸlu, "Yuvamdaki DÃ¼ÅŸman" dizisinde Ceren karakterine hayat verdikten sonra son olarak "SÃ¶z" dizisinin kadrosuna dahil olmuÅŸtu.
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