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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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04.10.2019 - 12:42, Son GÃ¼ncelleme:

Ä°ÅŸte Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmezâ€™in sevgilisi

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Ä°ÅŸte Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmezâ€™in sevgilisi

Mucize Doktor dizisinde otizmli bir doktoru canlandÄ±ran Taner Ã–lmez, son zamanlarÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan isimlerinden biri oldu. Daha Ã¶nce bir dÃ¶neme damga vuran Medcezir dizisinin de kadrosunda yer alan Taner Ã–lmezâ€™in Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili bilgiler merak ediliyor. BaÅŸarÄ±lÄ± sanatÃ§Ä±nÄ±n sevgilisi de dizi takipÃ§ilerinin yakÄ±ndan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± bir isim. Ä°ÅŸte, Ä°ÅŸte Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ã–lmezâ€™in sevgilisi...

Taner Ã–lmez, bir sÃ¼redir kendisi gibi oyuncu olan Ece Ã‡eÅŸmioÄŸlu ile beraber. Ä°liÅŸkilerini gÃ¶zlerden uzak bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rmeyi tercih eden ikili nadir de olsa sosyal medyadan paylaÅŸÄ±mda bulunuyor.

Ece Ã‡eÅŸmioÄŸluâ€™nun hayatÄ±na iliÅŸkin bilgiler

Ece Ã‡eÅŸmioÄŸlu, 26 KasÄ±m 1990 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul'da dÃ¼nyaya geldi. Ã‡ocukluk hayali olan Mimar Sinan Ãœniversitesi Devlet KonservatuvarÄ± Tiyatro BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nden mezun olan gÃ¼zel oyuncu, 2002 yÄ±lÄ±nda "Ã‡ocuklar DuymasÄ±n" dizisiyle oyunculuk hayatÄ±na adÄ±m attÄ±, asÄ±l Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± ise 2006 yÄ±lÄ±nda "Ä°ki Aile" dizisindeki rolÃ¼yle yakaladÄ±. Bu dizide Ceren karakterine hayat veren Ece Ã‡eÅŸmioÄŸlu ardÄ±ndan, "Firar", "Ã–yle Bir GeÃ§er Zaman ki", "YazÄ±n Ã–ykÃ¼sÃ¼", "Kalbim YangÄ±n Yeri" ve "MuhteÅŸem YÃ¼zyÄ±l KÃ¶sem" dizilerindeki performansÄ±yla dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti. 2017 yÄ±lÄ±nda "YÃ¼z YÃ¼ze" dizisinde Zeynep karakterini canlandÄ±ran Ã‡eÅŸmioÄŸlu, "Yuvamdaki DÃ¼ÅŸman" dizisinde Ceren karakterine hayat verdikten sonra son olarak "SÃ¶z" dizisinin kadrosuna dahil olmuÅŸtu.

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Ä°ÅŸte Mucize Doktorun Alisi Taner Ã–lmezâ€™in sevgilisi

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