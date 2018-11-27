İşte Kelebek jürisi
45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için geri sayım başladı. TV ve müzik dünyasının yıldızlarını buluşturacak gecede ödül alacak isimler, halk oylaması sonrası jüri tarafından değerlendirilerek belirlendi.
YÜZDE 70 HALK OYU
Pantene Altın Kelebek Jürisi, geçen pazar St. Regis İstanbul Otel’de toplandı. Yüzde 70 oranında halk oylarının şekillendirdiği listeye yüzde 30’luk payla etki eden jürinin toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü.
Nebahat Çehre, Selami Şahin, Ertuğrul Özkök, Ediz Hun ve Nilüfer’in adayları değerlendirdikleri toplantı 5 saat sürdü.
ÜNLÜ İSİMLER JÜRİDE
Ertuğrul Özkök başkanlığında toplanan jüride bu yıl, Yeşilçam’ın efsane isimleri Ediz Hun ve Nebahat Çehre, müzik dünyasının dev isimleri Nilüfer ile Selami Şahin yer aldı.
TÖREN 9 ARALIK’TA
Jüride Hürriyet Gazetesi yazarları Cengiz Semercioğlu, Kanat Atkaya, Onur Baştürk, Ömür Gedik ve Hürriyet Gazetesi Magazin Müdürü Selim Akçin de görev aldı. Kazanan isimler 9 Aralık akşamı Zorlu PSM’de ödüllerine kavuşacak.
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