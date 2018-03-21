İşte Faruk Salman'ın yeni sevgilisi
Deniz Seki ile yaşadığı aşkla adını duyuran Faruk Salman genç bir kadınla görüntülendi.
Deniz Seki ve Faruk Salman'ın 3.5 yıllık ilişkisi geçtiğimiz aylarda bitmişti. Ayrılığı duyuran Seki, 'artık geri dönüş yok' demişti.
Ayrılığın ardından Faruk Salman cephesinde yeni gelişmeler yaşandı. İş insanı Salman, yeni bir aşka yelken açtı. Dün kız arkadaşıyla görüntülenen Salman, 'Ciddi bir ilişkiye başladığım doğrudur' açıklamasını yaptı.
Deniz Seki'nin bu aşka ne diyeceği merak konusu oldu.
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