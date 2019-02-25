İşte Azra Akın'ın bebeği: "Gözleri annesinde"
Azra Akın ile Atakan Koru çiftinin bebekleri ilk kez görüntülendi.
2002 Türkiye Güzeli ve 2002 Miss Universe Kainat Güzeli seçilen Azra Akın, Kasım ayında dünyaya getirdiği bebeğinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Eşi Atakan Koru ile erkek bebeği Demir'in fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Azra Akın'a tebrik mesajları yağdı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı "Demir'in gözleri annesinde" yorumunu yaptı.
BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ DOĞUMDA ÖĞRENMİŞTİ
2018'in yazında Atakan Koru ile hayatını birleştiren ünlü manken Azra Akın, doğumu sırasında bebeğinin cinsiyetini öğrenmişti. Akın, bebeğinin adını 'Demir' koyduklarını kendi kişisel hesabından duyurmuştu.
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