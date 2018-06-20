İşte aşkın fotoğrafı.Ünlü çift ilk kez el ele
Bir süredir aşk yaşayan Demet Özdemir ve Seçkin Özdemir ilk kez el ele görüntülendi.
Akmerkez’deki Serafina adlı mekanda yemek yiyen ikili, ortak arkadaşları sayesinde tanıştıklarını söyledi. Yakında başlayacak “Erkenci Kuş” adlı dizide başrolü üstlenen Demet Özdemir, “Çok heyecanlıyız. Ekip olarak hepimiz merakla bekliyoruz” dedi. Seçkin Özdemir ise eylül ayında yeni sinema filminin vizyona gireceğini belirtti.
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