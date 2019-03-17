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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.03.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

İstanbul’dan moda merkezi olur mu?

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İstanbul’dan moda merkezi olur mu?

İstanbul için moda zamanı yaklaşıyor: Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul, 19 Mart’ta başlıyor. Moda Konseyi tartıştı: Organizasyonda gelinen nokta ne? Bizi neler bekliyor?

Aslı Barış: MBFW İstanbul 13’üncü sezonuyla 19 Mart’ta başlıyor. İyisiyle kötüsüyle hatırı sayılır bir zamanı geride bıraktık...
Başak Dizer Tatlıtuğ:
13’üncü olmuş bile! Hepsinde bilfiil çalıştım galiba kesintisiz.
İstanbul Moda Haftası bu sene kaliteli ve yoğun şekilde düzenlenmiş. Hem büyük moda markaları hem deneyimli hem de genç tasarımcılar var. Erkek tasarım defileleri de bu sene daha fazla. Dünya çapında olmasa da bazı ülkeler Türkiye’den alışveriş yapıyor.
O sebeple karşılığını buluyor ama tabii daha özgün, özgür ve devamlılığı olan koleksiyonlar oldukça kendine yer bulacaktır. Bu yolda çok emek harcanıyor. Eleştirmeden önce herkesin elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ve bunun zor, zahmetli ve masraflı bir organizasyon olduğunu unutmayalım.
Aslı Barış:
Moda haftamızın uluslararası takvimde yer alması ülkemiz adına çok önemli. Bu sezon özellikle İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçilari Birliği’nden (İHKİB) büyük destek var. Modellerin masrafları, defile slot paraları karşılanıyor.
Ama genele bakarsak, sizce bu kadar zaman içinde neredeyiz?
Ceylan Atınç:
Çok fazla ilerleyebildiğimizi düşünmüyorum. Hatta bu organizasyon daha küçük ve özgürken daha yaratıcı şeyler görüyorduk. Tamam, bu sezon bir sürü şey değişti, iyileşme olmasını bekliyorum. Ama gördüğüm diğer moda haftalarıyla kıyaslıyorum.
Mesela ben geçenlerde Tiflis Moda Haftası’na gittim, çok daha küçük ama etkin gruplara çok güzel sunumlar yapıldı. Üstelik inanılmaz güzel binalarda.
Aslı Barış:
Bu sezon, o tarz organizasyonlar olacak. Örneğin Sudi Etuz Çiçek Pasajı’nda defile yapacakmış, hoşuma gitti bu fikir... Tarihi dokusu olan yerlerde defile yapılınca daha etkileyici oluyor. Mesela ilk zamanlarda Taşkışla’da yapılan organizasyona bayılmıştım.
Başak Dizer Tatlıtuğ:
Taşkışla’da yaz sezonu yapılan defileler benim de aklımda. Çok güzeldi. Bahçesinde toplanmıştık. Yeni yeni temelleri atılmıştı moda haftasının. Galatasaray Hamamı’nda bile defileye gitmiştim. Özgün tasarımlarla bazı etnik öğeler birleşince, tarihi mekanlarda da sergilenince insan büyüleniyor.
Aslı Barış:
Hem günümüzün trendlerine de uygun. Çünkü daha güzel fotoğraflar veriyor. Haliyle de sosyal medya paylaşımları çok oluyor.
Ceylan Atınç:
Yeni çağ düzenine ayak uydurmak lazım. Tamam, İstanbul bir Paris, bir Milano değil. Ama neden daha farklı, genç, alternatif bir moda merkezi olmasın? Daha egzotik, daha oryantal takılıp daha farklı bir konumlandırma yapılabilir. Bunun modern olup olmamakla bir alakası yok. Önemli olan özgün olmak.
Aslı Barış:
Katılıyorum. Zaten özgün olduğunda fark ediliyorsun.
Hatta yeni bir gelişmeyle örnek vereyim. Deniz Berdan’ın markası DB Berdan, Forbes Dergisi’nin “2019’da takip edilmesi gereken yeni 12 marka” listesinde yer aldı bu hafta... Londra Moda Haftası’ndaki defilesine övgüler yağmış. Tüm kalbimizle tebrik ediyoruz kendisini.

İstanbul’dan moda merkezi olur mu

Transparan tulumu kim giyecek?
Aslı Barış: Yeni bir trend; daha doğrusu yeni demeyelim de vintage diyelim: Transparan catsuit’ler. Kardashian ekibi bolca giydi. Ülkemize gelir mi?
Başak Dizer Tatlıtuğ:
Yok gelmez... Çok iddialı. Dans, yoga ya da spor kıyafeti gibi duruyor. Bence birçok farklı ürünle kombin edilirse daha çok tercih edilebilir. Mesela üstüne jean ceket ya da uzun salaş kazak ve botlarla iç kıyafet detayı olarak kullanılabilir.
İstanbul’dan moda merkezi olur mu


Ceylan Atınç:
Kim Kardashian’ın, Naomi Campbell’ın 90’larda giydiği giysileri taklit ettiğini gösteren fotoğraflar dolaştı bu hafta. Ama şöyle bir durum var, Versace 15 yıl önce yarattığı bazı tasarımları defilelerde sergiliyor, bunlardan da ilham alıyor. Sonuçta ikon ikonu besliyor.
Aslı Barış: Beslesin de Kim’in beden tipinin Naomi’yle benzerliği yüzde sıfır. Haliyle bir garip duruyor. Bu trendin ülkemize geleceğinden ben de emin değilim. Baştan aşağı transparan her zaman konuşulur ama pek iyi tepkiler almaz.
Artık skinny jean görmek istemiyoruz
Aslı Barış:  Bu hafta Mavi de Kıvanç Tatlıtuğ ile yeni koleksiyonunu tanıttı. Şimdi “torpil geçiyorum sanılmasın” diye cevap vermek istemeyeceksin Başak. Ama hatırımı kırma, bu sezonun jean trendlerini biraz konuşmak istiyorum. Neler giyeceğiz?
Başak Dizer Tatlıtuğ: Peki madem... Erkek trendlerinde erkeğin vazgeçilmezi denim olduğu için yıkanmış, ağartılmış, yırtık ve beyaz jean pantolonlara devam edilecek. Beyaz ve buz mavisi jean ceketler de çok var. Spor blazer ceketler çok güzel kombin yapılabiliyor. Mutlaka jean ceket edinin. Yüksek belli boru paçalı jean pantolonlar erkek için daha moda. Kovboy çizmeleri ile de sadece boru paça uygun oluyor. Kemer artık ön planda. Deri kahve, siyah kemerler kullanılabilir. Kısa paça ama kalıbı bol eşofman pantolonlar da sokak modasından modaya uyarlananlardan.
İstanbul’dan moda merkezi olur mu


Aslı Barış: Peki neler giymeyeceğiz, neleri atalım?
Ceylan Atınç: Artık skinny jean görmek istemiyoruz. Bitmesi gerekli. Çok daha bol, vintage kesimli, hatta bahçıvan tarzı dediğimiz yüksek belli, kemerle sıkılmış, paçaya doğru daralan, altına sandaletle, terlikle ya da sneaker’la giyebileceğimiz modeller ön plana çıkıyor. 
İstanbul’dan moda merkezi olur mu


 

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