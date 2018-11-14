İstanbul’dan kopamadılar
Sezon başında Galatasaray’dan Suudi Arabistan’ın El-Hilâl takımına transfer olan Bafetimbi Gomis ile Fenerbahçe’den yine Suudi Arabistan takımı olan Al Ahli’ye giden Josef De Souza, lig tatilini fırsat bilip İstanbul’a döndü.
İki futbolcu önceki gün İstinye Park’taydı. Gomis arkadaşlarıyla yemek sonrası mekandan Fransa plakalı özel aracıyla ayrıldı. De Souza ise ailesi ile çıktığı alışveriş turunu, çocuklarının isteği üzerine Funtime eğlence merkezinde noktaladı.
Josef De Souza
Bafetimbi Gomis
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