İstanbul'da moda şov
Oriental Fashion Show Paris, Raffles Hotel işbirliğinde özel bir defile için İstanbul’da modaseverlerle buluştu.
Defilede Türk, Rus, Azeri, Faslı ve Lübnanlı tasarımcılar, son koleksiyonlarını sundu. Koleksiyonlarını sergileyenler arasında Türk tasarımcılardan Yıldırım Mayruk ve Erol Albayrak, Rusya’dan Slava Zaitsev, Azerbaycan’dan Fakhriya Khalafova ve Maleone, Lübnan’dan Abed Mahfouz, Fas’tan Bouchra Filali ve Alisse NuerA gelinlik markası vardı.
Erkan Özerman -Hind JoudarErol Albayrak
Abed Mahfouz
Yıldırım Mayruk
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