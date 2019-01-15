İstanbul'a geliyor
Victoria’s Secret mankenlerinden Kate Grigorieva, İstanbul’a geliyor. Grigorieva, 6-9 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak olan Linexpo İstanbul 2019 Fuarı’nın açılış törenine katılacak.
Rusya’nın Kuzey Kutbu bölgesinde yer alan Olenegorsk bölgesinde dünyaya gelen Kate Grigorieva, keşfedildiği 2014 yılında ilk kez podyuma New York Fashion Week’te çıktı. Ardından ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret’in dikkatini çekti. Kate Grigorieva, 2015 ve 2016 yıllarında markanın ünlü şovunda podyumda yürüyen top modeller arasında yer aldı. Mankenlik kariyerinde hızlıca ilerleyen Kate Grigorieva, 2015 yılında ise Cosmopolitan Dergisi tarafından gelmiş geçmiş en başarılı mankenler arasında gösterildi. 1.80 santim boyundaki Kate Grigorieva, eğitimli bir dansçı ve farklı yarışmalarında dereceleri bulunan tescilli bir güzel.
Fotoğraflar: Kate Grigorieva instagram hesabı
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