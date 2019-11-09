İstanbul Müzik Haftası'nda rap gecesi
Ünlü rap’çiler fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında önceki gece Volkswagen Arena’da konser verdi.
fizy İstanbul Müzik Haftası’nda bu kez rap rüzgarı esti. Volkswagen Arena’daki gecenin startını genç rap’çi Baneva verdi.
Baneva’nın ardından sırasıyla Alaturka Mavzer, Sansar Salvo, Önder Şahin & Sayedar, Kamufle, Nova Norda, Ayben, Anıl Piyancı ve Gazapizm sahneye çıktı. Gecenin finalini ise Ceza yaptı. Usta rap’çi “Rapstar”, “Holocaust”, “Yerli Plaka” ve “Fark Var”ı gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle