İstanbul Mustafa’nın değil
ESKİ eşi Mustafa Sandal’ın yakınına taşınacağı konuşulan Emina Jahovic konuyla ilgili açıklama yaptı.
Önceki akşam Bebek Lucca’da arkadaşlarıyla buluşan Jahovic, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. “Çocuklar Mustafa Bey’e yakın olsun diye mi taşınıyorsunuz” sorusuna şarkıcı, “Mustafa Bey ile bir alakası yok. İstanbul Mustafa’nın değil sonuçta. Biraz daha şehre ve işime yakın olmak istedim” yanıtını verdi. Jahovic, aşk hayatıyla ilgili sorular üzerine de “Hayatımda şu an kimse yok. Tek düşüncem işim ve çocuklarım. Onun için çok keyifliyim” dedi.
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