İstanbul muhteşem bir yer
“CharlIe’s Angels - Silver Cloud” filminin çekimleri nedeniyle bir süre önce İstanbul’a gelen Elizabeth Banks, Ellen DeGeneres’e verdiği röportajda şehrin güzelliklerinden bahsetti.
Almanya’da çekimlerine başlanan, İstanbul’da devam eden filmden de bahseden Amerikalı oyuncu, İstanbul’a bir daha gelmek için sabırsızlandığını söyledi.
HERKESE TAVSİYE EDİYORUM
Elizabeth Banks, “Filmimiz sonbaharda gösterime girecek. Daha önce İstanbul’da hiç bulunmamıştım. Muhteşemdi, kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Fotoğraf çekimi açısından da muhteşem bir yerdi. Tekrar İstanbul’a gitmek için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.
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