İstanbul manzarası kapak oldu
2018 Best Model of The World birincisi Iman Casablanca, Hola’ya kapak oldu. Faslı model dergi için İstanbul Boğazı’nda birbirinden iddialı pozlar verdi.
Geçen yıl düzenlenen Best Model of The World’de birincilik tacını takan Iman Casablanca, dünya basınının ilgisini çekti.
Arapça, Fransızca, Türkçe ve Farsça olmak üzere toplam dört dil bilen ünlü model, son olarak Hello dergisinin Fas edisyonu Hola için objektif karşısına geçti. Fas’ta matematik mühendisliği eğitimi alan model, dergi için İstanbul Boğazı’nda iddialı pozlar verdi.
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