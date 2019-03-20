'İşsiz kalmayı göze almıştım'
Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel, önceki gün Etiler’deydi.
Arkadaşıyla yemek yiyen Görgüzel, muhabirlerle de ayaküstü sohbet etti. Katıldığı TV programında yıllar önce sette başına gelen taciz olayını anlatması hatırlatılan oyuncu, şöyle konuştu:
“Bana setlerde yaşanan can sıkıcı olayları sormuşlardı. İşin daha çok başındayken başıma gelen bu olayı anlattım. Hukuki haklarımı kullanarak kendimi korudum. Şu an bu konulara karşı daha duyarlılar. O dönem tek başıma kalmıştım. İşsiz kalmayı göze alarak dava açmıştım. Bu bir öncülüktü belki de.”
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