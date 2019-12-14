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14.12.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

‘Issız Adam’ filmini yeniden çektiler

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‘Issız Adam’ filmini yeniden çektiler

Melis Birkan ile Cemal Hünal’ın oynadığı 2008 yılı yapımı ‘Issız Adam’ filmi Yunanistan’da yeniden çekilerek bir ilke imza atıldı.

Çağan Irmak’ın ‘Issız Adam’ filmi vizyona girdiği 2008 yılında aylarca vizyonda kalmış, o yılın en çok izlenen filmlerinden biri olmuştu. Most Production yapımı film,  yurtdışında ‘remake’ yapılan ilk Türk filmi oldu.

‘Issız Adam’ filmini yeniden çektiler

‘Issız Adam’ Yunanistan’ın Atina sokaklarında yeniden çekildi. Filmde Yiannis Tsimitselis ve Katerian Geronikolou oynadı. Yapımın yönetmenliğini ise Yiannis Papadakos yaptı. 16 Aralık’ta Atina’daki galaya filmin yapımcısı Mustafa Oğuz ve yönetmeni Çağan Irmak da davet edildi. Cemal Hünal ile Melis Birkan’ın başrollerini paylaştığı film, Alper ile Ada adlı genç bir kadının aşklarının özelinde modern hayatın insanları nasıl yalnızlaştırdığını irdeliyordu.
‘Issız Adam’ filmini yeniden çektiler



 

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