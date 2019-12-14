‘Issız Adam’ filmini yeniden çektiler

Çağan Irmak’ın ‘Issız Adam’ filmi vizyona girdiği 2008 yılında aylarca vizyonda kalmış, o yılın en çok izlenen filmlerinden biri olmuştu. Most Production yapımı film, yurtdışında ‘remake’ yapılan ilk Türk filmi oldu.



‘Issız Adam’ Yunanistan’ın Atina sokaklarında yeniden çekildi. Filmde Yiannis Tsimitselis ve Katerian Geronikolou oynadı. Yapımın yönetmenliğini ise Yiannis Papadakos yaptı. 16 Aralık’ta Atina’daki galaya filmin yapımcısı Mustafa Oğuz ve yönetmeni Çağan Irmak da davet edildi. Cemal Hünal ile Melis Birkan’ın başrollerini paylaştığı film, Alper ile Ada adlı genç bir kadının aşklarının özelinde modern hayatın insanları nasıl yalnızlaştırdığını irdeliyordu.







