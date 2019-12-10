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AA
10.12.2019 - 16:27, Son Güncelleme:

İsrail Türk Sanatçı Gizem Coşkun'a vize vermedi

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İsrail Türk Sanatçı Gizem Coşkun'a vize vermedi

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin ortaklığında işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen bir festivale davet edilen sanatçı Gizem Coşkun İsrail'in vize engeline takıldı.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'te bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Leyâli et-Tarâb (Sanat Geceleri) Festivali" kapsamında konser vermesi planlanan Coşkun'a İsrail tarafından vize verilmediği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"10. Leyâli et-Tarâb Festivali kapsamında 10.12.2019 tarihinde Kudüs'te gerçekleştirilmesi planlanan konserimizin, solist Gizem Coşkun'un yaptığı vize başvurusunun olumsuz neticelenmesi nedeniyle iptal edildiğini kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."
İsrail makamlarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. 

 
 

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