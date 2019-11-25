İspanya'da Can Yaman izdihamı! Polis korumasıyla geçti
Bir televizyon programına konuk olmak için İspanya’nın başkenti Madrid’e gelen oyuncu Can Yaman’ı havalimanı terminalinde yaklaşık 2 bin İspanyol hayranı karşıladı. Can Yaman, Madrid havalimanında kendisini bekleyen kalabalığın arasından polis eşliğinde geçti.
ÜNLÜ TÜRKİYE SINIRLARINI AŞTI
En son 'Erkenci Kuş' dizisiyle ekranlarda boy gösteren Can Yaman'ın ünü Türkiye sınırlarını aştı. Daha önce İtalya ve Yunanistan'da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Can Yaman dün İspanya'da da izdihama neden oldu.
Yaklaşık 2 bin İspanyol hayranının yoğun ilgisiyle karşılaşan yakışıklı oyuncu kalabalığın arasından polis eşliğinde geçti.
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