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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.08.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

İsmail Tunçbilek kimdir?

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İsmail Tunçbilek kimdir?

Gözlerden uzak bir yaşam süren İsmail Tunçbilek, müzik kariyeriyle gündeme geliyor. Babası Sabri Tunçbilek'in izinden giden İsmail Tunçbilek, İzzet Yıldızhan, Ebru Yaşar ve Hakan Taşıyan gibi isimlerle çalıştı. İşte, İsmail Tunçbilek'in hayatına dair bilgiler...

İsmail Tunçbilek, 20 Ağustos 1977 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Müziğe 10 yaşında babasının gece gazinodan gelirken yanında getirmiş olduğu bir cura bağlama ile oyun oynayarak başladı. Babasının da müzisyen olması(Sabri Tunçbilek) onun müzikte çok farklı yönlerde gelişmesine yardımcı oldu. İlk öğrenimini Bursa’da tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi Thm Korosu ile çalışmalarda bulundu. 13 yaşına kadar Trt Thm repertuarının %90'nını bitirdi. Babası kendisine çeşitli yollar göstererek ona Klasik Türk Müziği notaları, saz semaileri, peşrevler, longalar ve klarnet metotları çaldırmaya başladı.

13 yaşında üniversitelerarası THM (Türk Halk Müziği) yarışmalarında solo saz dalında birincilikler aldı. Bağlama dersleri verdi. 14 yaşında Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında Yücel Paşmakçı ve İTÜ öğretim üyelerinin denetiminde yapılan öğretim üyeliği sınavlarını birincilikle kazandı ve öğretim üyesi oldu. Tek amacı onu İTÜ’den şahsi çıkarlar nedeni ile uzaklaştıran öğretim üyelerine bir ders vermekti. Bu amacına fazlasıyla ulaştı. 3 ay öğretim görevlisi olarak konservatuarda bulunduktan sonra burasının kendisine ve kendisininde oradaki öğrencilere faydalı olamayacağını anladı ve istifa etti. İsmail Tunçbilek ismini İstanbul’daki müzik camiası ve Mısırlı Ahmet vasıtası ile Ortadoğu’daki müzik camiasına tanıttı. 16 yaşında İbrahim Tatlıses ile profesyonel sahne ve kaset çalışmalarına başladı. Değişik ülkelerde, konserlerde ve ünlü sanatçıların albümlerinde bağlama çaldı. 17 yaşında ilk müzik yönetmenliği tecrübesini İbrahim Tatlıses’in Fırat albümünde yaşadı. Sendur Güzelel ile beraber albümün yönetmenliğini yaptılar. Bunun devamında İzzet Yıldızhan'ın Birisi, Ebru Yaşar'ın Seni Anan Benim İçin Doğurmuş, Hakan Taşıyan'ın Canım albümlerini Sendur Güzelel ile beraber hazırladılar.

. Aytaç Doğan ile beraber Mısırlı Ahmet vesilesi ile 1998 yılında Kahire'ye gitti. Kahire'deki müzik camiası onu zaten ismen tanıyordu. Ortadoğu'nun müzik kompozitörlerinden Ömer Hayrat, Emir Abdül Megect, Tarık Akif Yahya gibi ustalarla çalışmalarda bulundu. Maestrosu Ömer Hayrat olan Mısır Senfoni Orkestrası ile konserler verdi. Birçok ünlü sanatçıyla çalışıp albüm yönetmenliği yaptı. Artık Ortadoğu'da tanınan ve aranan müzik kompozitörlerinden biriydi. Bağlamayı Ortadoğu'ya tanıttı. Artık Kahire'de kendisine dar gelmeye başlamıştı. 1999'da Mısırlı Ahmet ve kardeşi Levend ile beraber kendilerini Sina Çölüne attılar. Toplam 8 ay çölde kaldılar. Sonrasında israil'li ünlü bir müzik prodüktörü tarafından İsrail'e davet edildiler. İsrail'de 3 ay kaldılar. Bu zaman zarfında oradaki ünlü müzisyenlerle ve en başta dünyaca ünlü percussion ustası Zuhar Fresko ile tanıştılar. Beraber konserlerde ve değişik gösterilerde bulundular.

2000'de İsrail'den İspanya'ya gittiler. İspanyada tanıdıkları perküsyonist arkadaşları vardı. Onlarla beraber İspanya'da kendi müziklerini sunma çalışmalarına başladılar. Bu vesile ile Paco de Lucia, Carlos Benevent, George Pardo gibi ustalarla çalıştılar. İspanya'da yaptıkları demoyla kendi müziklerini ortaya koydular. Bu çalışmalarda Carlos Benement, Ales Xavi, Ercan Irmak, Göksun Çavdar, Feyruz Hoca ve Tommaister Tarık Ceran ile birlikte çalıştılar. İspanya dönemi 1 sene sürdü ve Türkiye'ye döndüler. 2001 den bu yana İstanbul'da yaşıyor. Zaman zaman değişik ülkelere gidip çalışmalar yapıyor ve bağlamayı, yaptığı müziği insanlarla paylaşıyor.

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