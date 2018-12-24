İsmail Baki Tuncer kimdir?
İsmail Baki Tuncer, yer aldığı projelerle adından söz ettiren isimler arasında yer almaya devam ediyor. Aslen, baba tarafından Ordu, anne tarafından ise Gümüşhaneli olan İsmail Baki Tuncer, yetenek yarışmalarıyla başladığı kariyerini, skeçler ve gösterilerle devam ettirdi. Radyo programları ile bir süre mikrofon başında dinleyicileriyle buluşan Tuncer, Kısmet Değilmiş ve Erkek tarafı isimli dizlerde de yer aldı. Peki, son zamanlarda taklitleriyle ön plana çıkan İsmail Baki Tuncer kimdir? İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler
İsmail Baki Tuncer, 1 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Yeteneğini küçük yaşlarda keşfeden Tuncer, okulda ve mahallede arkadaşlarını hep güldürürdü. İlk olarak Kemal Sunal’ın Şaban tiplemesiyle temelini atmaya başladı. 1984 yılında ilkokula doğduğu yer olan Hürriyet Mahallesi'nde, Hürriyet İlkokulu’nda başlayan İsmail, ortaokulun ilk senesini Kuştepe Lisesi’nde okuduktan sonra Ümraniye’ye taşındı orta ve lise eğitimini Nevzat Ayaz Lisesi'nde tamamladı.
İsmail Baki Tuncer sayısız yetenek yarışmasını kazandı ve gitgide kendini geliştirdi. 1999’da askerden dönen İsmail Baki 2001 yılında yapımcılığını Hıncal Uluç’un üstlendiği, sunuculuklarını Ali Kocatepe ve Nehir Erdoğan’ın yaptığı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tele Pazar programında canlı yayın skeçleriyle yavaş yavaş ün kazanmaya başladı.
Yeteneği çok geçmeden keşfedildi ve televizyon reklamlarından, dizi filmlere; radyo reklamlarından, televizyon programlarına, medyanın her alanında ismi tanınır oldu. Bir spor kanalında “Komiglig” adlı spor komedi programı ve ayrıca “Magazin Rüzgarı” adlı programda parodilerde boy gösteren, “Kısmet Değilmiş” ve “Erkek Tarafı” dizilerinde rol alan, Meşhurlar Perdesi’nde ünlü tiplemeleri sesiyle canlandıran ve radyolarda sesiyle hayat verdiği karakterlerin olduğu reklam işleri dönen İsmail Baki Tuncer; daha sonra Süper FM’e transfer oldu.
güldürmek adına güzel işler yapan İsmail Baki Tuncer, TV8’de yayınlanan “Joker” adlı şaka programında ve yine TV8’de “Co-Medya” isimli programda görev almıştır. Kanaltürk ekranlarında “Medyatip” isimli mizah programında görev alan İsmail Baki 5 Ekim 2009’da Pal FM bünyesinde program yapmaya başlamış ve 26 Ağustos 2011’den itibaren radyoculuğa ara vermiştir.
2011 sonlarında TRT 1 ekranlarında Tonga isimli gizli kamera bilgi yarışması sunuculuğu üstlenen İsmail Baki, TNT ekranlarında "İsmail" adlı programıyla izleyenlerin beğenisini kazanmıştır. Son olarak İsmail Baki TV isimli komedi programı ile FOX TV ekranlarında boy göstermiştir.
Tuncer, Sabit Kanca 1-2 ve Kral Midas'ın Hazinesi filmlerinin başrollerinde yer almıştır. Taklit ve tiplemelerini izleyicileriyle paylaştığı Youtube kanalında video paylaşımlarına devam etmektedir.
Nuran Tuncer ile evli olan İsmail Baki Tuncer'in Arda ve Azra adında 2 çocuğu vardır.
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