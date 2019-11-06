Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş boşanıyor- Tuğrul Odabaş kimdir?
2016 yılında nikah masasına oturan Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş, boşanma kararı aldı. Işın Karaca’nın aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan Tuğrul Odabaş’ın hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Tuğrul Odabaş kimdir?
Işın Karaca çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş’la 2016 yılında üçüncü evliliğini yapmıştı. Işın Karaca, ilişkileri ilk ortaya çıktığında Tuğrul Odabaş ile ilgili şu bilgileri vermişti: "Hayatımda iki aydır yeni biri var. Gayet sağlam, ciddi bir ilişki yaşıyorum. Kendisi müzik ve magazin dünyasından biri değil. İşinde gücünde bir işadamı." diyen ünlü şarkıcı, yeni aşkı Tuğrul Odabaş'la Bodrum'da görüntülendi.
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