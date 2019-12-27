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Haber Giriş: 27.12.2019 - 13:13,Son Güncelleme:/

Işın Karaca 'aşık oldum' dedi, eski eş Tuğrul Odabaş sessizliğini bozdu

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Işın Karaca 'aşık oldum' dedi, eski eş Tuğrul Odabaş sessizliğini bozdu

Işın Karaca ile 3 yıllık evliliğini geçtiğimiz kasım ayında noktalayan Tuğrul Odabaş, gittiği sağlık merkezinde görüntülendi.

Tuğrul Odabaş'ın keyfi eski eşinin Can Yapıcıoğlşu ile ilişkisi sorulunca kaçtı.

Odabaş "Herkes hak ettiği hayatı yaşıyor, yaşayacak da. Biz önümüze bakıyoruz. Bunları konuşmanın h,ç anlamı yok. Ben her şeyi çoktan bitirdim." dedi.

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