Işın Karaca 'aşık oldum' dedi, eski eş Tuğrul Odabaş sessizliğini bozdu

Tuğrul Odabaş'ın keyfi eski eşinin Can Yapıcıoğlşu ile ilişkisi sorulunca kaçtı.

Odabaş "Herkes hak ettiği hayatı yaşıyor, yaşayacak da. Biz önümüze bakıyoruz. Bunları konuşmanın h,ç anlamı yok. Ben her şeyi çoktan bitirdim." dedi.