Işıklı pano
Cemiyet hayatından Serap Dindar, katıldığı bir davette renk ve sim patlaması yaşatmış.
Nereden başlasak, nasıl anlatsak...
Parçalar ayrı ayrı güzel... Ancak birlikte çok yorucu, ışıklı pano gibi bir hava estiriyor.
Simli bluzu simli pantolon ve kuş işlemeli neon renkli botla giymek neden?
Burada da bitmiyor: Serap Dindar, hızını alamamış, bu parçaları bir de dore montla takımlamış.
Çocuksu saçı ve fosforlu makyajı da üzerine ekleyince... Ortaya bu “ışıklı pano” stili çıkıyor.
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