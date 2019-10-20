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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.10.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

İş, politika ve sanat dünyasını buluşturan düğün

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Gigi’s’in kurucusu, moda tasarımcısı Gülnur Güneş, hayatını iş insanı Yiğit Doğan Çelik ile birleştirdi.

Four Seasons’ta gerçekleşen törende nikahı Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin kıydı. Gelin Gülnur Güneş’in şahitliğini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve iş insanı Cemal Kalyoncu; damat Yiğit Doğan Çelik’in şahitliklerini ise İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Murat Genç, Ankara Milletvekili Servet Ünsal, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç yaptı. Nikahın ardından evlilik cüzdanını genç çifte vermek üzere Mevlüt Çavuşoğlu’na teslim eden Öztekin, Çelik çiftine mutluluklar diledi. Mevlüt Çavuşoğlu ise, Aile birliğinin önemine vurgu yaparak evlilik cüzdanını Gülnur Güneş Çelik’e teslim etti. Genç çift, ilk dansı Tarkan’ın “Beni Çok Sev” şarkısı eşliğinde yaptı.

İş, politika ve sanat dünyasını buluşturan düğün

TÜRKİYE’NİN İKİ DEV SESİ AYNI SAHNEDE BULUŞTU!
Ebru Gündeş’in sahne aldığı gecede, Megastar Tarkan da konuklar arasındaydı. Gündeş, şarkılarını seslendirirken aniden Tarkan’ı sahneye davet etti: Tarkan’ın sahneye gelişi ile Gündeş’in “normalde böyle bir durumda sahneye çıkmaz aslında, şu an burada Türkiye Cumhuriyeti’nde bir ilk yaşanıyor, ben olsam ben de çıkmam, çünkü ne prova var, ne de orkestra kendi orkestrası, demek ki Gülnur’u çok seviyormuş” demesiyle salonda alkış tufanı yaşandı.
İş, politika ve sanat dünyasını buluşturan düğün


Gündeş’in sözlerine kayıtsız kalmayan Megastar ise “Öncelikle seninle aynı sahnede olmak onur verici ayrıca Güneş ailesi benim çok kıymet verdiğim aile dostlarım, Gülnur benim için ayrıca değerli, tabi ki bu sahneye çıkacağım, tabi ki şarkı söyleyeceğim ama provasız hatalarım için şimdiden affınıza sığınıyorum diyerek en sevilen dört parçasını Gülnur Güneş ve Yiğit Doğan Çelik’i sahneye alarak seslendirdi.

 

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