Cansu Dere'den yeni proje açıklaması
Cansu Dere, önceki gün Bebek’te görüntülendi.
Adı birden fazla projede anılan oyuncu, “Bir projeye imza atana kadar çeşitli işlerde herkesin ismi geçiyor. Benim şu an ‘Evet’ dediğim bir proje yok. Şimdilik sadece gelen senaryoları okuyorum” dedi. Dere, “Özel hayatınız nasıl gidiyor, sevgiliniz var mı” sorusuna da “İş hayatım gibi o da zor oluyor. Biri olsa bilirsiniz zaten. Bir şey varsa vardır, yoksa yoktur. Ben yalan söylemeyi sevmem” yanıtını verdi.
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