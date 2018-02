Irmak Atuk kimdir?

İzmirli Türk oyuncu, sunucu ve model Irmak Atuk, 24 Kasım 1985’te doğdu. 2002 yılında yapılan Best Model of Turkey yarışmasında birincilik derecesi alan Irmak Atuk, aynı yıl katıldığı Best Model of the World yarışmasında da ikinci oldu. Modellik kariyerine 2002 yılından beri devam eden Irmak Atuk, Gurbet Kadını, Lise Defteri, Ölümüne Sevdalar ve Doktorlar dizilerinde de rol aldı.Irmak Atuk, Mehmet Ali Erbil'in sunduğu "Çarkıfelek" adlı yarışma programında hosteslik yaptı.



Daha önce 2009 yılında Önder Bekensir ile nişanlanıp ayrılan Irmak Atuk, 2010 yılında İş adamı Muhammed Nuri Ensari İle nişanlandı, 3 ay sonra ayrıldı. Çeşitli magazin programlarının sunuculuğunu üstlendiği Irmak Atuk, 2013 yılında Survivor’a katılmıştı. Modellikten sonra sunuculuk yapan Irmak Atuk, çeşitli dizilerin de kadrosunda yer aldı.



Filmleri ve dizileri :



2003 - Gurbet Kadını

2003 - Lise Defteri

2005 - Ölümüne Sevdalar

2006 - Doktorlar