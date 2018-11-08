'İrem'i sevmiyorum' sözlerine jet yanıt
Demet Akalın "İrem Derici'ci sevmiyorum, çünkü saygısız" dedi. Ünlü popçudan yanıt gecikmedi.
Demet Akalın bugün Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında çok konuşulacak sözlere imza atan Akalın, İrem Derici ile ilgili bir soruya "İrem Derici hakkında konuşmak istemiyorum. Sevmiyorum kızı. Saygısız bir kız o. Kızla alakalı bir şey olunca geçiyorum. İlgi alanıma girmiyor." dedi.
İrem Derici'den Demet Akalın'a karşılık gecikmedi.
Derici, ünlü popçuya sosyal medya hesabından yanıt verdi.
"Bak tatlı kadın... Her şeyi söyle bana ama beni SAYGI kelimesiyle aynı cümlede geçirirken tek diyebileceğin şey 'dünyanın en saygılı kızı' olabilir maksimum. Annemden, babamdan güzel öğrendim ben saygıyı. Sarma bana, sarmayın bana, ben kendi halimde takılıyorum. Ve seni seviyorum Demet "
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