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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.09.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

Ünlü oyuncu sevenlerini kırmadı! O şarkıya ikinci klibini çekti

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Oyuncu İrem Sak, son günlerin en çok dinlenen "Çok sevdim yalan oldu" şarkısına ikinci klibini çekti. Sak'ın klibi sosyal medyaya damga vurdu.

Güzel oyuncu İrem Sak, sosyal medyada kısa sürede akım haline gelen Fatih Bulut'un seslendirdiği 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısına yoğun istek üzerine ikinci klibini çekti.

Instagram'dan 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısının yeni halini paylaşan Sak videonun altına "Sete gelen çelenk şerefine vol2" notunu düştü. Sak'ın ikinci klibi de sosyal medyanın gündemine oturdu.

"İREM SAK'TAN SÖZ ALDIM"

Şarkıyı seslendiren Fatih Bulut, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında "İrem Sak benim şarkımı tek hareketiyle anlattı. İrem Hanım'dan 2. şarkımın klibinde oynaması için söz aldım" demişti.

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