Ünlü oyuncu sevenlerini kırmadı! O şarkıya ikinci klibini çekti
Oyuncu İrem Sak, son günlerin en çok dinlenen "Çok sevdim yalan oldu" şarkısına ikinci klibini çekti. Sak'ın klibi sosyal medyaya damga vurdu.
Güzel oyuncu İrem Sak, sosyal medyada kısa sürede akım haline gelen Fatih Bulut'un seslendirdiği 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısına yoğun istek üzerine ikinci klibini çekti.
Instagram'dan 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısının yeni halini paylaşan Sak videonun altına "Sete gelen çelenk şerefine vol2" notunu düştü. Sak'ın ikinci klibi de sosyal medyanın gündemine oturdu.
"İREM SAK'TAN SÖZ ALDIM"
Şarkıyı seslendiren Fatih Bulut, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında "İrem Sak benim şarkımı tek hareketiyle anlattı. İrem Hanım'dan 2. şarkımın klibinde oynaması için söz aldım" demişti.
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