İrem Sak kimdir kaç yaşında? İrem Sak'ın bilinmeyenleri

İrem Sak, 9 Şubat 1986’da Sivas’ta dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Sivas’tan İstanbul’a taşınan Sak, burada İstanbul Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 2008 senesinde Beşiktaş Kültür Merkezi’nde gösterime giren Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı ve çeşitli firmaların reklam yüzü oldu. 2010 yılında Şen Yuva adlı dizi ile dizi hayatına başladı. Gülse Birsel’in Yalan Dünya adlı dizisindeki pavyon şarkıcısı Tülay rolü ile büyük bir çıkış yaptı ve geniş kitlelerce tanındı. 2015 yılında Dedemin Fişi adlı sinema filminde yer aldı. 2016’da ise yönetmenliğini Erol Özlevi’nin yaptığı, Murat Boz ve Yasemin Allen ile başrolleri paylaştığı romantik komedi yapım Dönerse Senindir’de rol aldı.

Gazetemizin muhabiri İsmail Bayrak'ın İrem Sak ile yaptığı röportajdan bir kesit;

◊ Siz estetik yaptırmış, bunu açık açık da söylemiştiniz.

- Tabii, neden saklayayım? Doktor kızıyım yani. Hiç ahlaklı ve etik gelmiyor yalan söylemek.

◊ Ama yüzünüz görünmesin diye objektiften kaçmıştınız. Ne operasyonuydu o?

- O kaçma gününde operasyon falan yoktu gerçekten. Normal cilt bakımından dolayı biraz kızarıktı yüzüm. Fotoğraflarda çok kırmızı ya da lekeli gibi çıkmasın diye “Ya çekmeyin” dedim.

◊ Peki o günü geçelim. Bugüne kadar ne tür estetik işlemler yaptırdınız?

- Burnumu yaptırdım. Diş telleri var, o da estetik bir şey sonuçta. Şu sıralar başka bir şey daha var kafamda ama onu söylemeyeyim. Yaptırırsam zaten anlarsınız.

◊ Yine yüz mü?

- Evet, yüzümle para kazandığım için yüzüme yatırım yapıyorum. Ama mimiklerimi donduracak bir şey olmadığını söyleyebilirim. Çünkü bir kez botoks yaptırdım, çok pişman oldum. Oyuncuysan, mimiklerine ihtiyacın varsa, çok az yaptırmalısın. Ben az yaptırdığım halde ne kaşımı kaldırabildim, ne çatabildim. Mahvoldum yani. Neyse denemiş, görmüş olduk.

◊ Bir daha olmaz mı diyorsunuz?

- Asla. Mutsuz oldum. Meğer benim için kaşımı kaldırmak, kaşımı çatmak ne kadar önemliymiş. Onu benden almasınlar.

◊ Amerikan Edebiyatı okumuşsunuz...

- Evet, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı. Ne alaka değil mi?

◊ Ne alaka?

- Yarın öbür gün yurtdışına açıldığımda iyi bir İngilizcem olsun diye düşündüğüm için girdim o bölüme. Başka hiçbir sebebi yoktu açıkçası. Ve İngilizcem çok şükür iyi.

◊ Ama yurtdışına açılmadınız.

- Henüz açılamadım demek daha doğru (gülüyor). Burada koşturmaktan o da... Minik minik çalışmalarım var. Deneme çekimleri yolluyorum dizilere mesela. Hatta bir iş çok ciddiye binmeye başlamıştı. Ama o kadar tedirgin oldum ki, panikten işi kendim baltaladım.

◊ Egonuz yüksek midir?

- Yalan söylemeyeyim, arada bir tavan yaptığı oluyor.

◊ İşte mi yoksa özel hayatınızda mı?

- Her ikisinde de. Ama sonrasında gerekiyorsa özrümü de dilerim.

◊ Özür dilemişliğiniz var mı?

- Biri var. İşle alakalı. Henüz dileyemedim ama mutlaka dileyeceğim.

◊ Aşk desem...

- O neydi? (Gülüyor) Film mi? Dizi mi? Aşk buyursun gelsin ama, konum atayım mı? Konum atayım konuma gelsin.

◊ Hiç âşık olmadınız mı?

- Geçenlerde öyle bir şey söyledim bir röportajda. Bilmiyorum birilerinin kalbini kırdım mı? Üzdüm mü? Birileri üstüne alındı mı? Ben orada şöyle bir mantıktaydım açıkçası: Arkadaşlarımdan dinlediğim, filmlerden gördüğüm aşkı henüz yaşamadım.

◊ Şu an hayatınızda biri var mı?

- Yok.

◊ Ne zamandır bir ilişkiniz yok?

- (Gülüşmeler) Özel hayat diyeyim ona, detaya girmeyeyim.

◊ Bebek?

- İstiyorum.

◊ Sizi en çok ne korkutur?

- Ne korkutur en çok; kendimi kandırmak. Kendimi kandırdığım zaman durup “Yine mi yaptım? Helal olsun” diyorum. İstemiyorum bunu çünkü.

◊ Gerçekte ekranda göründüğünüz kadar komik misiniz?

- Öyle diyorlar. Severim espri yapmayı. Neşeli, eğlenceli bir insanım. Ne yapayım somurtup? Kendimden sıkılırım öyle somurtkan bir tip olsam.

◊ Şöhret olmanın zorlukları var mı? Hiç bundan şikayet ettiğiniz oluyor mu?

- Yok. Gülü seven dikenine katlanır. Alkışlarla yaşıyoruz biz. Seyirci iki gün gelmesin, deliririz. Çoğumuzda “ay arka kapıdan kaçayım” tribi var da seyirci gelmeyince de çıkacak bir arka kapın yok. Çok ironik, saçma bir durum yani. Bizim hayatımız garip. Niye kapüşonu geçirip yürüyorsun yani, bu hayatı sen tercih ettin. Kimse kimseyi zorla oyuncu ya da popüler yapmıyor ki.

◊ Ses renginiz hangi türe yatkın?

- Türkü de söylerim, caza da çekerim sesimi... Bir ara operacı bir abimden şan dersi alıyordum, “Opera bile yaparız seninle” diyordu. Eğitilirsem tabii. Eğitim şart.

◊ Kiminle düet yapmak istersiniz?

- Ooo çok isim var. Tarkan mesela. Ama benimle düet yapmaz o (gülüyor).