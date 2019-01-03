İrem Helvacıoğlu’nun O Ses Türkiye performansı neden gösterilmedi?
Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında sahne almış ancak performansı yayından çıkarılmıştı. İrem Helvacıoğlu, görüntülerinin kaldırılma nedenini kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Peki, İrem Helvacıoğlu’nun O Ses Türkiye performansı neden gösterilmedi?
Ses Türkiye performansının gösterilmemesiyle ilgili olarak Instagram hesabının hikaye bölümünden açıklama yapan İrem Helvacıoğlu, şunları söyledi: "Değerli arkadaşlarım; sevgili Acun Ilıcalı ekibinin nazik daveti neticesinde büyük bir mutlulukla katılarak ilk kez sahnede şarkı söyleme deneyimi yaşadım çok eğlendim ve keyif aldım. Sizin de beğeneceğinizi düşündüğüm O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında bu akşam yayınlanması planlanan bana ait bölümün gösterilmemesi yönünde bir karar almak zorunda kaldım. Çünkü Sen Anlat Karadeniz dizisinin yapımcı şirketi, hayat verdiğimi 'Nefes' karakterinin gereği gibi korunabilmesi ve Nefes'in hissettiklerini daha iyi aktarabilmem amacı ile yayınlanmasına muvafakat etmediğini çekimde yer aldıktan sonra bildirdi. Yanımda olduğunuz, bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Mutlu bir yıl geçirmenizi dilerim…”
İREM HELVACIOĞLU’NUN CANLANDIRDIĞI KARAKTER HAKKINDA
24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. On yedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.
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