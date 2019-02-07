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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
07.02.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

'Bittin kızım sen' sözünü affetmedi... İrem Helvacıoğlu'ndan Ece Erken ve Bircan Bali’ye 100 bin TL’lik dava

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'Bittin kızım sen' sözünü affetmedi... İrem Helvacıoğlu'ndan Ece Erken ve Bircan Bali’ye 100 bin TL’lik dava

Sen Anlat Karadeniz’in genç oyuncusu İrem Helvacıoğlu, Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali’ye 100 bin TL’lik maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Sen Anlat Karadeniz dizisinin genç oyuncusu İrem Helvacıoğlu; 2, 3 ve 24 Ocak’ta Söylemezsem Olmaz programında şahsına yönelik yapılan konuşmaların eleştiri sınırını aştığı ve kişisel haklarına müdahale edildiği iddiasıyla Ece Erken ve Bircan Bali’ye tazminat davası açtı.

Dava dilekçesinde; İrem Helvacıoğlu’nun bir söyleşi sonrasında marka yüzü olduğu giyim firmasının kendisine tahsis ettiği korumaların medyaya yansıması sonucunda ‘’yeni yetme’’, ‘’ne oldum delisi’’, ‘’ukala’’, ‘’mafya babası gibi geziyorsun’’ şeklinde özgürlüğünü aşan, kişiliğine saldırı ifadeleri kullanıldığı belirtildi.
İrem Helvacıoğlu’nun avukatı Özlem Hatice Bakırcı tarafından hazırlanan dilekçede ‘İrem’i kuaför, makyöz ve set ekibinden kimse sevmiyor, onlara kötü davranıyor, sette saçını ve makyajını yapmadılar’ iddialarında adı geçen şahıslar tarafından cevap haklarını kullanacağını belirterek müvekkili İrem Helvacıoğlu’nun kesinlikle böyle bir olay yaşamadığını belirtti.
SEN KİMSİN!
Dilekçede ayrıca şu ifadelere yer verildi:
Söylemezsem Olmaz programı sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali, müvekkilimin göndermiş olduğu tekzip metninin kendilerine ulaşmış olmasına rağmen kanun gereği yayınlamamış aksine ‘sen kimsin tekzip gönderiyorsun, , bittin kızım sen, biz bu masada en kralını doğradık’ gibi el ve kol hareketleriyle destekleyerek alenen tehdit içeren ifadeler kullanmışlardır"

Helvacıoğlu, Erken ve Bali'ye 20 bin TL maddi, 80 bin TL manevi tazminat davası açtı.

 

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