İrem Helvacıoğlu kimdir, yaşında?
Sen Anlat Karadeniz dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken İrem Helvacıoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. İrem Helvacıoğlu, daha önce Güneşin Kızları, Muhteşem Yüzyıl ve Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizilerinin kadrosunda yer almıştı. İşte, İrem Helvacıoğlu’nun hayatına ilişkin diğer bilgiler
Aslen Ankaralı olan İrem Helvacıoğlu, 2 Şubat 1990 tarihinde babasının görevi dolayısıyla Almanya’da dünyaya geldi. Henüz 11 yaşındayken tiyatroya ilgi duymaya başladı. Bu nedenle Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro Eğitimi aldı. Konservatuar biletini kaptıktan sonra birkaç yerel projede ufak roller üstlendi. Profesyonel oyunculuğa ilk adımını Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile attı ancak asıl çıkışını Güneş’in Kızları dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle yakaladı. Ardından Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, No:309 dizilerinin kadrosunda yer aldı. İrem Helvacıoğlu ilk başrol heyecanını ise Ulaş Tuna Astepe, Mehmet Ali Nuroğlu ve Sinan Tuzcu’nun da oyuncu kadrosunda yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisiyle yaşadı. İrem Helvacıoğlu, bu dizide geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes’i canlandırıyor.
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