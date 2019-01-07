İrem Derici'nin yeni sevgilisi Ataberk Özdene kimdir?
Popçu İrem Derici konserlerde birlikte sahne aldığı dansçısı Ataberk Özdene ile aşk yaşamaya başladı. İrem Derici aşk iddialarına yanıt vermese de Ataberk Özdene, birlikteliklerini doğrulayan bir paylaşımda bulundu. Peki, İrem Derici'nin yeni sevgilisi Ataberk Özdene kimdir?
YouTuber Gökçe Yıldırım ile 2 yıl süren birlikteliği sona eren Ataberk Özdene, şarkıcı İrem Derici ile yeni bir aşka yelken açtı. Özdene haklarında çıkan haberlere; "Kulağını her şeye kapat, bizi biliyorum, sadece benimle dans et. Seni Seviyorum!" sözleriyle yanıt verdi.
21 yaşındaki Ataberk Özdene, 2013 yılında “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışma programına katılmıştı.
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