İrem Derici'nin eski eşi Rıza Esendemir'den manidar gönderme: Kesin ben de aldatıldım!
YouTuber Gökçe Yıldırım, eski sevgilisi Ataberk Özdene'nin, kendisini birlikte çalıştığı İrem Derici ile aldattığını iddia etmesi ortalığı karıştırdı.
Yıldırım, ''İrem sevgilimi elimden almak için aylarca uğraştı. Yazışmalarını yakaladım. İrem Ataberk'e 'Sana ölüyorum, aşığım. Bana gel, benim ol' yazıyordu. Üzüntüden sağlığım bozuldu.'' dedi. İrem Derici, çıkan haberlerin ardından açıklama yaparken, şarkıcının eski eşi Rıza Esendemir'den manidar bir gönderme geldi.
İrem Derici’nin eski eşi Rıza Esendemir, Twitter hesabından, "Kesin ben de aldatıldım" mesajını paylaştı.
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