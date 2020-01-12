İrem Derici'den tartışılacak sözler: Parayı buldun mu onlar gelir
Özel hayatında aradığı mutluluğu bulamayan İrem Derici, önceki akşam Cihangir’deydi.
Rose Meze adlı mekândan çıkarken objektife takılan ünlü şarkıcı ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Derici, “2020’den aşk mı para mı diliyorsunuz” sorusuna ise ilginç bir yanıt verdi: “Tabii ki para. Zaten aşk diye kandıklarım paraya gelmiyor mu? Madem öyle bilinçli olalım, parayı buldun mu onlar gelir.” Rıza Esendemir’le 2016 yılında boşanan Derici, Ataberk Özdene ve Lider Şahin’le aşk yaşamıştı.
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