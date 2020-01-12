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Haber Giriş: 12.01.2020 - 08:15,Son Güncelleme:/

İrem Derici'den tartışılacak sözler: Parayı buldun mu onlar gelir

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
İrem Derici'den tartışılacak sözler: Parayı buldun mu onlar gelir

Özel hayatında aradığı mutluluğu bulamayan İrem Derici, önceki akşam Cihangir’deydi.

Rose Meze adlı mekândan çıkarken objektife takılan ünlü şarkıcı ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Derici, “2020’den aşk mı para mı diliyorsunuz” sorusuna ise ilginç bir yanıt verdi: “Tabii ki para. Zaten aşk diye kandıklarım paraya gelmiyor mu? Madem öyle bilinçli olalım, parayı buldun mu onlar gelir.” Rıza Esendemir’le 2016 yılında boşanan Derici, Ataberk Özdene ve Lider Şahin’le aşk yaşamıştı.  

İrem Dericiden tartışılacak sözler: Parayı buldun mu onlar gelir


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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