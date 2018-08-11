İrem Derici'den Barış Murat Yağcı'ya jet yanıt
Adının aşk dedikodularına karıştığı İrem Derici hakkında “Hem fizik hem kafa olarak tarzım değil. Konuşmaları çok argo” diyen Barış Murat Yağcı’ya yanıt gecikmedi.
Bodrum Çilek Beach’teki konseri öncesi 5 Oda Otel’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Derici, Yağcı’nın açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:
“Ben 6 yıldır neysem oyum, açın Google’a sorun, hiç değişmedim, aynıyım. Paralel evrende yaşananlar beni ilgilendirmiyor. Hayal dünyalarında ben yokum, kokuşmuş konularla bana gelmeyin.”
Derici, “Neyi kast ettiniz?” sorusuna “Hayal dünyası işte, kendi hayal dünyalarında yaşıyorlar, ben o dünyada yokum” yanıtını verdi.
Kulak memesi kıvamındayım
Geçirdiği sağlık sorunlarını atlattığını söyleyen şarkıcı, “Kulak memesi kıvamındayım. Bedenimizi korumak zorundayız. Sağlıkla ilgili konulara daha ağırlık verdim. İyi beslenmeye devam ediyorum, çok iyiyim şükür” dedi.
İrem Derici'nin kulağındaki küpeler dikkat çekti.
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