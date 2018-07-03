İrem Candar bu akşam sahnede
Müzisyen İrem Candar'ın 'Gül ile Akide' adlı ikinci albümünün lansman konseri bugün yapılacak...
İrem Candar'ın ikinci albümünün ilk konseri bugün 22.30'da Moda Kayıkhane'de gerçekleştirilecek. Candar, albümünün ilk klibini 'Beni Bana Bırakıp' şarkısına çekmişti.
Albümdeki 'Sevmeye Geldik' şarkısında Fırat Tanış ile birlikte düet yapan Candar, Turgut Uyar'ın unutulmaz şiiri Göğe Bakalım'ı da yorumlayarak internet dünyasında büyük bir beğeni toplamıştı.
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