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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
10.05.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

İpek Tanrıyar kimdir? İpek Tanrıyar'ın eşi kim?

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İpek Tanrıyar kimdir? İpek Tanrıyar'ın eşi kim?

Manken ve oyuncu İpek Tanrıyar'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İpek Tanrıyar, geçtiğimiz günlerde yaptığı kına gecesi ve gelin hamamıyla magazin gündeminde yer almıştı. Öte yandan, İpek Tanrıyar'ın hayatını birleştirdiği eşinin kim olduğu da merak konusu oldu. Peki, İpek Tanrıyar kimdir? İpek Tanrıyar'ın eşi kim?

Bir dönem sunuculuğunu yaptığı programlarla adından söz ettiren İpek Tanrıyar, 28 Nisan'da İstanbul'da Murat Evler ile nikah masasına oturdu. İşte, İpek Tanrıyar ve eşi Murat Evler hakkında detaylar…

25 Ekim 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen İpek Tanrıyar, Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü mezunudur. 2000 yılından bu yana çeşitli film ve dizilerde rol alan İpek Tanrıyar, esas çıkışını ise Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin sunuculuğunu üstlendiği "Şahane Pazar" adlı programla yaptı. Ünü isim, 28 Nisan 2019'da bir süredir birlikte olduğu Murat Evler ile dünyaevine girdi.

İper Tanrıyar'ın rol aldığı film ve diziler şunlar; Karate Can, Bir Tatlı Huzur, Belalım Benim, Karaoğlan, Serseri, Japonyalı Gelin, Brindar, Sensiz Olmuyor, Sıla, Hayal Ve Gerçek, Kendi Okulumuza Doğru

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