İpek Tanrıyar kimdir? İpek Tanrıyar'ın eşi kim?
Manken ve oyuncu İpek Tanrıyar'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İpek Tanrıyar, geçtiğimiz günlerde yaptığı kına gecesi ve gelin hamamıyla magazin gündeminde yer almıştı. Öte yandan, İpek Tanrıyar'ın hayatını birleştirdiği eşinin kim olduğu da merak konusu oldu. Peki, İpek Tanrıyar kimdir? İpek Tanrıyar'ın eşi kim?
Bir dönem sunuculuğunu yaptığı programlarla adından söz ettiren İpek Tanrıyar, 28 Nisan'da İstanbul'da Murat Evler ile nikah masasına oturdu. İşte, İpek Tanrıyar ve eşi Murat Evler hakkında detaylar…
25 Ekim 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen İpek Tanrıyar, Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü mezunudur. 2000 yılından bu yana çeşitli film ve dizilerde rol alan İpek Tanrıyar, esas çıkışını ise Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin sunuculuğunu üstlendiği "Şahane Pazar" adlı programla yaptı. Ünü isim, 28 Nisan 2019'da bir süredir birlikte olduğu Murat Evler ile dünyaevine girdi.
İper Tanrıyar'ın rol aldığı film ve diziler şunlar; Karate Can, Bir Tatlı Huzur, Belalım Benim, Karaoğlan, Serseri, Japonyalı Gelin, Brindar, Sensiz Olmuyor, Sıla, Hayal Ve Gerçek, Kendi Okulumuza Doğru
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