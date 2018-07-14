İntizar'la aşk yaşadığı iddia edilen Sinem Gedik cephesinden ilk açıklama
Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik, İntizar'la aşk yaşadığı iddialarının ardından harekete geçti. Sinem Gedik avukatı aracılığıyla açıklama yaptı
İLK AÇIKLAMA
Haberin patlamasının ardından Sinem Gedik harekete geçti. Sinem Gedik haberlerin önüne geçebilmek için hukuki yollara başvurdu.
İşte avukatı aracılığıyla yapılan ilk açıklama...
"Müvekkilime karşı intikam saikiyle açılmış bu haksız davaya cevap hakkımızı en etkin şekilde kullanacağımızı bildirir; yargılama neticesinde gerçeklerin ortaya çıkacağına olan inancımızı kamuoyuyla saygı ile paylaşırız."
Av. Eda Salman Bayraktar
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