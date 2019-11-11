İnternet ünlüleri şöhreti kaldıramıyor

Ömür Gedik: Fatih Bulut şöhret olmasa haber olmayacak ve havaya attığı ateş nedeniyle eleştirilmeyecekti bile.

Havaya attığı ateş haber oldu da hatasını anlayıp özür diledi.

Şöhrete de teşekkür etmek lazım bu durumda.

Onur Baştürk: Bir anda bu kadar paye verirseniz birine elbette saçmalar.

Duvara toslaması kaçınılmaz olur. Burada olan da bu.

Yaptığı şey korkunç. Bir yandan da özü buymuş demek ki, şaşıracak bir şey yok.

Cengiz Semercioğlu: İnternetin yarattığı şöhretler ne yazık ki ani gelen şöhretin yükünü kaldıramıyor.

Televizyonlarda şöhret olanlar bile kaldıramazken, internette bir anda şöhret olanlar ya uyuşturucu, ya sahaya atlama, ya uçak tuvaleti ya da silahla anılıyor. Çünkü internet ünlülerinin hiçbirinin alt yapısı yok. Daha çok görürüz böyle olaylar...



Cengiz Semercioğlu - Ömür Gedik - Onur Baştürk

“Hekimoğlu” çıtayı hayli yukarı koymuş

“House” uyarlaması olan “Hekimoğlu”nun ilk tanıtım fragmanı yayınlandı, nasıl buldunuz? Timuçin Esen’den iyi bir Doktor Gregory House çıkar mı?

Ömür Gedik: Timuçin Esen’den şahane bir Müslüm Gürses çıkmıştı. Yeni dizisinde de aynı başarıyı göstereceğine inanıyorum.

Dahası yanında Okan Yalabık gibi muhteşem bir oyuncu da var. “Hekimoğlu” gerek fragmanı gerekse de kadrosuyla çıtayı hayli yukarı koymuş.



Onur Baştürk: İyi bir Dr. House yerine farklı ve bizden bir Dr. House çıkacak gibi. Ben öyle anladım fragmandan ve dizinin isminde dolayı... Timuçin Esen oyunculukta altın çağını yaşıyor bu arada.



Cengiz Semercioğlu: Timuçin Esen’den müthiş bir Dr. House çıkacağına eminim. Çok başarılı bir oyuncu kaldı ki yanında Okan Yalabık ve Ebru Özkan gibi iki yetenek var. Daha ilk fragmanıyla dizinin kadrosu büyük heyecan yarattı zaten.

Dr. House nasıl uyarlanacak filan diyenlere bakmayın “Shameless” için de aynı şeyi söylüyorlardı, “Bizim Hikaye” adıyla uyarlaması 72 bölüm sürdü. “Hekimoğlu” da sezonun en çok konuşulan işi olacak.

Büyü iddiası komik

Işın Karaca’nın neden boşandığını sadece kamuoyu değil, eşi Tuğrul Odabaş da anlamadı. “Büyü yapıldığını” söyledi Tuğrul Odabaş... Işın Karaca ise “ekonomik sebep yok”, “ihanet yok” diyor. Bu boşanmanın perde arkasıyla ilgili Magazin Konseyi’nin fikri var mı?





Onur Baştürk: Koskoca insanların da “Büyü yapıldı” filan demesi boşanmanın ardından, bana komik geliyor. Boşanıyorsan elbet bir nedeni vardır. Çözemediysen hâlâ, neden evlendiğini de bilmiyorsundur o zaman. İlla büyük nedenler olmasına da gerek yok boşanma için. İhanet filan gibi. Aşk bitmiştir, tahammül sona ermiştir.

Cengiz Semercioğlu: Tuğrul Odabaş’ın adliye çıkışı konuşmalarını dinledim neden boşandığını asla bilmeyen bir adam vardı ortada. Daha sonra Işın Karaca’nın bir sabah annesini aradığını ve boşanmak istediğini söyledi, büyü iddialarını ortaya attı. Kadınlar bir şeyleri biriktirir ve sonunda noktayı koyarlar, erkekler de ne olduğunu anlamazlar. Bence Tuğrul’un üreten biri olmaması Işın’ı bu evlilikten soğuttu.

Ömür Gedik: Tuğrul Odabaş bile anlamadıysa biz nasıl anlayalım? Boşanmayı isteyen taraf olan Işın Karaca’da aşkın bittiği aşikar.

Büyü iddiası ise çok saçma.

Beklenen fotoğraf geldi

Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun geçen hafta sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıktı. Buzlar eridi gibi gözüküyor. Hatta Kenan’ın barışma şerefine büyük bir parti vereceği söyleniyor. Konsey, Kenan-Beren barışmasını nasıl yorumluyor?





Cengiz Semercioğlu: Nihayet beklenen fotoğraf geldi. Bunca badirenin üzerine bu evllilik ya bitecek ya da böyle bir fotoğrafla devam edecekti zaten. Umarım bundan sonra Kenan, Beren’i üzmez...

Beren de sosyal medyasından olur olmaz paylaşımlarda bulunmaz.

Evliliklerde yaşananlar sosyal medya üzerinden mesaj verilerek çözülemez, umarım Beren bunu öğrenmiş, Kenan da eşinin kıymetini anlamıştır…

Ömür Gedik: Ben çok sevindim onları sarmaş dolaş görünce.

Aman iyi olsunlar.

Birileri de birlikte kalmak için mücadele etmiş ve kazanmış olsun. Ayrılmak, boşanmak bu kadar normalleştirilmesin.

Onur Baştürk: Sevindim doğrusu. Çünkü ikisi de yıprandı. Hem kendi içlerinde yaşananlardan hem de gün aşırı çıkan “Boşanıyorlar” haberlerinden.

Ama yine de ikili ilişki bu, belli olmaz. Duygular değişir, devran döner. Keşke Kenan Doğulu barışma şerefine büyük parti vereceğine eşini alıp uzaklarda bir yerde tatile gitse, yeni deneyimler yaşasalar...

Seda kendince eğlenmiş

Seda Sayan’ın oğluna kız beğenmesine, Oğulcan için Aleyna’yı ‘gözüne kestirmesine’ Magazin Konseyi ne diyor? Seda şimdi de Oğulcan üzerinden mi magazin yapıyor?





Cengiz Semercioğlu: Oğulcan’ın hem Cihangir’de yeni bir mekanı var hem de Seda Sayan’ın televizyon programları.

Elbette Seda her ikisi için de gereken magazin malzemesini verecektir. Ancak Oğulcan’ın Seda’nın beğeneceği kıza ihtiyacı yok. Mekanı her gün Oğulcan’ı görmeye gelen bekar genç kadınlarla dolu. Ayrıca Aleyna’nın da devam eden bir ilişkisi var.

Ömür Gedik: Seda’nın şu popülerliğinde oğlu üzerinden magazin yapmaya hiç ihtiyacı yok. Her anne gibi o da çocuğuna birilerini yakıştırıyordur. İçi dışı bir, dobra bir kadın olduğu için de şakayla da karışık söylemiştir.

Onur Baştürk: Seda Sayan eğlenceli kadın. Kendince eğlenmiş.

Eski usul magazin yapmış. Oğulcan’ın da Aleyna’yla bir alakası olduğunu sanmıyorum.

Demet-Berkay krizi yaşanmasın!

Jay-Z ve Beyonce verecekleri partiye davet edecekleri misafirlerine 20 bin pound’luk bir saatin olduğu davetiye gönderdi. Görgüsüzlük mü, yoksa bir şov mu?

Onur Baştürk: Umarım davetliler o hediyeyi satıp parasını geri almazlar ve bir Demet Akalın-Berkay gibi kriz yaşanmaz! Şaka bir yana, görgüsüzlük ve aynı zamanda şov tabii. İkisi birden yani. Burada biri yapsa yerin dibine sokarız.



Cengiz Semercioğlu: Rolex’in reklamı bu... Vermişler Beyonce ve Jay-Z’ye sponsor olarak 15-20 saat, onlar da davetiyeyle dostlarına göndermiş. “Rolex reklam yapmaz” deniyor ama üst segment saat pazarı bu kadar çeşitlenmişken bal gibi de yapar.

Unutmayın her markanın reklama ihtiyacı vardır.



Ömür Gedik: Şov dünyasında zenginlik böyle bir şey işte. Paran varsa konuşuluyorsun. Leonardo DiCaprio gibi ünlüler de parasını çevrecilik için harcıyor, bu kadar haber olamıyor ne yazık ki.