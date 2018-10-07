"İnsanlar çok vefasız, yaşarken çevrende dört dönüyorlar ama... " Ünlü yönetmen Kamil Renklidere toprağa verildi
Bir süredir kanser tedavisi gören ve 64 yaşında hayatını kaybeden yönetmen ve oyuncu Kamil Renklidere'nin cenazesi, Bodrum ilçesinde toprağa verildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Renklidere için, ikindi namazı sonrası Bodrum Turgutreis Yalı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Renlidere'nin yakınlarının yanı sıra, oyuncu dostları ve vatandaşlar katıldı.
Sinema sanatçısı Enver Demirkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Renklidere'ye Allah'tan rahmet dileyerek, cenaze törenine az sayıda kişinin katılmasından üzüntü duyduğunu söyledi.
"İnsanlar çok vefasız, yaşarken çevrende dört dönüyorlar, öldüğün zaman bir 15 dakikalarını ayırıp bir Fatiha bile okumuyorlar" diyen Demirkıran, Renklidere'nin çok iyi bir yönetmen olduğunu ifade etti.
Oyuncu Sönmez Yıkılmaz da Renklidere'nin ölümüne çok üzüldüğünü ifade etti.
Renklidere'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Turgutreis Akçaalan Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
"Terzi Baba" filmi ile 1998 yılında Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü'ne layık görülen Renklidere, Türk sinemasının Türkan Şoray, Kemal Sunal ve Tarık Akan gibi önemli isimleriyle çeşitli filmlerde rol almış ve çok sayıda filmin yönetmenliğini yapmıştı.
Bakan Ersoy'dan taziye mesajı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaşamını yitiren yönetmen ve oyuncu Kamil Renklidere'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına ise başsağlığı diledi.
Bakan Ersoy, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, yönetmen Renklidere'nin vefatı nedeniyle paylaşımda bulundu.
Televizyon ve sinema dünyasının tanınmış simalarından Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü sahibi başarılı yapımcı ve yönetmen Kamil Renklidere'nin vefatını üzülerek öğrendiğini belirten Ersoy, mesajında, "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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