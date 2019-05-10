İnsanlar ailemi bölmeye hazırdı!
Instagram'dan takipçilerinin sorularını yanıtlayan Hülya Açıkgöz adeta yaşadıklarını özetlemiş oldu. "Ben soyadımı hiç kimseye yem etmem" diyen Açıkgöz, "İnsanlar ailemi bölmeye hazırdı. Çekemeyenler hainlik peşindeydi" açıklamasında bulundu.
Hadise ile ablası Hülya Açıkgöz'ün anneleri Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişiminin ardından araları açılmış, birlikte çalışan kardeşler iş birlikteliklerini sonlandırmıştı. Hülya Açıkgöz geçtiğimiz günlerde ilk kez konuşmuş ve muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı. Kötü günlerin geride kaldığın söyleyen abla Açıkgöz, Hadise ile aralarında sorun olmadığını belirtmişti.
Bu röportajın ardından Hülya Açıkgöz bu kez Instagram'da takipçilerinin sorularını yanıtladı. Hülya Açıkgöz burada yazdıklarıyla adeta şimdiye kadar yaşananları özetlemiş oldu. Aile soyadına leke gelmemesi adına sustuğunu söyleyen Açıkgöz şu ifadeleri kullandı:
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