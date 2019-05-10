"Canımız geri gelmeyecek ama..."
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sunucu Tanem Sivar Dirvana'ya ait iki köpeği zehirlediği iddiasıyla tutuksuz yargılanan komşusu Kaan Ünveren'e toplam 1 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası verildi.
Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Kaan Ünveren’in avukatı, müşteki sanık Tevfik Edhem Dirvana eşi sunucu Tanem Sivar Dirvana ile avukatları katıldı.
Ünveren’in avukatı suçlamaları reddederek, beraatini isterken, Dirvana ailesinin avukatı sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Kaan Ünveren'e "hakaret", "kasten yaralama eylemine teşebbüs" ve "haklı bir neden olmaksızın sahipli hayvanı öldürmek" suçlarından toplam 1 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası verildi.
"Bu karar örnek olmalı"
Mahkumiyet kararının ardından açıklama yapan köpeklerin sahibi Tevfik Edhem Dirvana, "Gönül ister ki bu olay hiç olmasın, kimse ceza almasın. Yaşananlara karşı da ceza alması hepimizin yüreğine su serpti. Bu karar örnek olmalı. Başından beri bütün adaletsizliklere karşı bir karar olsun diye mücadele ettik. Ülkemizde ciddi boyutta şiddete meyilli insanlar var. Bunların yanına kalmaması için ceza verilmesi gerekiyor. Daha caydırıcı cezalar verilmeli. Hayvanlara zarar verenler ileride kadınlara çocuklara da zarar verebiliyor. Hayvanın da canı var. Sonuç olarak buruk bir sevinç yaşadık. Canlarımız geri gelmeyecek ama yine de yapanın yanına kar kalmamasına sevindik." dedi.
Sunucu Tanem Sivar Dirvana da "Pamuk" ve "Django"nun geri gelmeyeceğini ancak verilen mahkumiyet ile bütün hayvanlar adına da sevindiklerini belirtti.
Dirvana, "Gerçekten çok mutluyuz. İnşallah hayvan hakları için önemli bir adım olur. Bu karar için çok mutluyuz." değerlendirmesini yaptı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Zeynep Dirvana ve oğlu Tevfik Edhem Dirvana'nın evlerinin bahçesinde "Pamuk" ve "Django" adlı köpekleri, geçen yıl yaz aylarında zehirlenmiş olarak bulunmuştu. Köpeklerin sahiplerinin Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada komşuları Kaan Ünveren (53) hayvanları zehirlediği iddiasıyla tutuklanmıştı. Ünveren, avukatlarının itirazı sonucu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
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