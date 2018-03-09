'İnşaatçı yerine, doktor-mühendis desem sorun yoktu!'

Programına konuk ettiği eski manken Ece Gürsel'e 'Sperm bankasına ne gerek var, ne inşaat içileri var... Boylu poslu, yakışıklı, tuttuğunu koparan. Doğurmak için ne bekliyorsunuz?' önerisinde bulunan Seda Sayan, büyük tepki çekmişti.

Seda Sayan, kendisini eleştirenlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"Şaşkınlık içerisinde izliyorum. Programda 'Bu memlekette ne mühendisler, ne doktorlar, ne holding sahipleri var çocuk doğurmanız için' deseydim hiç kimse bir şey söylemeyecekti. 'Ne inşaat işçileri hem de aslan gibi babayiğitler, ne aslan gibi pazarcılar var' dediğim için hakaret ettiğim düşünüldü. Şimdi küçük gören ben miyim, yoksa kendileri adamlıklarının farkında mı değiller? Trajikomik değil mi sizce de?"